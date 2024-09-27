Зеленський і Трамп таки зустрілись у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.
Зеленський подякував Трампу за зустріч та нагадав, що пройшло вже 5 років з їх попередньої зустрічі.
“Зараз існує дуже багато викликів в Україні, і я, звісно, хочу обговорити це з вами. Я вважаю, що ми маємо спільне бачення, що війна в Україні має зупинитися і Путін не може перемогти. Україна має перемогти і я хочу це обговорити з вами детально, наш план”, – сказав Зеленський
Трамп заявив, що у нього гарні стосунки з Володимиром Путіним та повторив свою тезу, що якщо переможе на виборах, то закінчить війну в Україні “дуже швидко”.
“У нас дуже хороші стосунки (з Зеленським), і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко”, —-сказав Трамп.
Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі (ніж з Путіним), передає журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
Трамп: У нас хороші стосунки… І в мене також хороші стосунки з президентом Путіним.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 27, 2024
Зеленський: Сподіваюсь, у нас з вами стосунки кращі. https://t.co/MUH2ZHtFve