Політика

Зеленський і Трамп таки зустрілись у Нью-Йорку
27 Вересня 2024 17:42
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зеленський, трамп
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Trump Tower у Нью-Йорку / Фото: Голос Америки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Зеленський подякував Трампу за зустріч та нагадав, що пройшло вже 5 років з їх попередньої зустрічі.

“Зараз існує дуже багато викликів в Україні, і я, звісно, хочу обговорити це з вами. Я вважаю, що ми маємо спільне бачення, що війна в Україні має зупинитися і Путін не може перемогти. Україна має перемогти і я хочу це обговорити з вами детально, наш план”, – сказав Зеленський

Трамп заявив, що у нього гарні стосунки з Володимиром Путіним та повторив свою тезу, що якщо переможе на виборах, то закінчить війну в Україні “дуже швидко”.

“У нас дуже хороші стосунки (з Зеленським), і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко”, —-сказав Трамп.

Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі (ніж з Путіним), передає журналіст Голосу Америки Остап Яриш.


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