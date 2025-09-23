Зеленський і Трамп провели спільну пресконференцію після двосторонньої зустрічі

Після двосторонньої зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп виступили перед журналістами.

Зеленський подякував США за підтримку та розповів про успіхи українських військових. За його словами, завдяки програмі Pearl та американській допомозі вдалося деокупувати 360 квадратних кілометрів території й узяти в полон близько тисячі російських військових. Президент України наголосив на важливості подальших санкцій проти Росії та підтримав ідею Вашингтона щодо припинення закупівлі російських енергоносіїв у Європі.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки у разі порушення їхнього повітряного простору. Водночас він ухилився від конкретної відповіді щодо можливих гарантій безпеки для України, зазначивши, що «говорити про це зарано».

Реклама

Реклама

Президент США також висловив сподівання, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінить позицію щодо закупівлі російської нафти. Трамп підкреслив, що російська економіка перебуває у складному становищі, а війна, яку Кремль планував завершити за кілька днів, триває вже три з половиною роки.

Коментуючи інцидент із появою дронів у Копенгагені, Трамп сказав, що не готовий робити заяви без додаткової інформації. Водночас він відзначив зростання оборонних витрат членів НАТО до 5% ВВП і підкреслив, що кошти тепер спрямовуються на закупівлю зброї у США.

Завершуючи виступ, Трамп подякував українцям за мужність і наголосив, що війна триває довше, ніж прогнозувала більшість, але Україна продовжує чинити опір.