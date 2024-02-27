Зеленський і саудівський принц обговорили “формулу миру” і глобальний саміт миру

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив “формулу миру” та підготовку глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів.

“Обговорили пункти “формули миру” та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку”, — сказав Зеленський.

За словами президента, він розповів принцові про наші зусилля та діалог з партнерами щодо підготовки глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів.

“Обговорили зміст саміту та кроки, які можуть бути зроблені заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та глобальної спільноти народів”, — сказав він.

Важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

“Наші команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені сьогодні”, — сказав Зеленський.