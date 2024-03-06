Зеленський і прем’єр Греції ознайомилися з роботою «зернового коридору» у порту Одеси

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали Одеський морський торговельний порт й ознайомилися там із функціонуванням у Чорному морі «зернового коридору», створеного в серпні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Офісі Президента.

У порту Одеси відбулася зустріч лідерів держав із командувачем Військово-морських сил Збройних сил України Олексієм Неїжпапою та віцепрем’єром-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

Командувач ВМС зазначив, що із липня минулого року російські війська запустили по портовій інфраструктурі Одеської області понад 880 ударних дронів та понад 170 ракет.

Віцеадмірал наголосив, що Сили оборони України змусили ворожі кораблі покинути північно-західну частину Чорного моря. Крім того, завдяки діям Повітряних сил ЗСУ росіяни призупинили дистанційне мінування підхідних каналів до українських портів, яке здійснювали за допомогою авіації.

Зеленський зі свого боку акцентував, що постійне відновлення портової інфраструктури, яка зазнає систематичних атак, є доволі непростим завданням, тож дуже важливо посилити її захист.

«Питання номер один – це, звичайно, протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і портової інфраструктури», – підкреслив він.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення поінформував, що завдяки новому «коридору» за сім місяців вдалося експортувати майже 28 млн тонн зерна й інших вантажів у щонайменше 38 країн світу. За його словами, у грудні-лютому обсяг товарів, відвантажених у портах Великої Одеси, суттєво зріс.

Для порівняння: у межах Чорноморської зернової ініціативи до того, як Росія з неї вийшла, із українських портів майже за рік експортували 32,8 млн тонн аграрної та іншої продукції.

«Нині ми маємо два каравани на вхід та вихід у денний час. Наприклад, сьогодні це буде 22 судна. Максимально в нас було 47 суден, а починали ми з трьох-п’яти», – додав командувач ВМС Неїжпапа.