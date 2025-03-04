Зеленський: Готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа

Сьогодні на офіційній сторінці Президента України Володимира Зеленського в мережі X з’явився пост, у якого наголошується на прагненні України до миру, подяка Трампу за “джавеліни” та запевнення у готовності якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Пості в X опубліковано 4 березня о 17:37.

“Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру”, – йдеться в повідомленні.

У тексті йдеться про те, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

“Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні “джавеліни”. Ми вдячні за це”, – йдеться в тексті.

Щодо угоди про мінерали та безпеку, то “Україна готова підписати її у будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Цю угоду розглядають як крок до зміцнення безпеки та надійних гарантій, і є сподівання, що вона працюватиме ефективно”.

“Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними”, – йдеться в заяві.