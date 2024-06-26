Політика

Зеленський доручив уряду опрацювати питання бронювання далекобійників
26 Червня 2024 16:54
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зеленський, мобілізація
Ілюстративне фото / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання далекобійників та доручив уряду опрацювати це питання.

“За Конституцією України захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу; оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України; захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України; громадяни відбувають військову службу відповідно до закону (частини перша та друга статті 17, стаття 65)”, — наголосив президент.

Зеленський повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра України Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора.


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