Зеленський доручив командувачу Повітряних сил посилити захист Харкова

Сьогодні, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор щодо складної ситуації на Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпровщині та Запоріжжі. Окреме доручення отримали командувач Повітряних сил ЗСУ та міністр оборони — визначити додаткові опції захисту для Харкова.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Як сьогодні повідомив мер Харкова Ігор Терехов, минулого тижня Харків пережив найінтенсивніші атаки окупантів за тривалий час. По місту завдали 35 ударів різними видами озброєння, є загибла та десятки поранених.

Реклама

Реклама

Для ударів по Харкову російські війська застосовували ракети, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та ударні дрони. Особливо складною була ніч із п’ятниці на суботу, коли по Харкову випустили 25 безпілотників “шахед”. Унаслідок атак постраждали 46 людей, серед них двоє дітей. Одна жінка загинула.

Обстріли мали хаотичний характер і зачепили Немишлянський, Індустріальний, Київський та Холодногірський райони міста. Удари припали по енергетичній інфраструктурі, об’єктах бізнесу та транспортній системі. Значних пошкоджень зазнав житловий фонд — як багатоквартирні будинки, так і приватні оселі.