Політика

Зеленський домовився з головою ЄК про початок скринінгу законодавства України

16 Січня 2024 16:16
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зеленський, Євросоюз

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у швейцарському Давосі.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент повідомив, що із главою Єврокомісії обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу. А також домовилися про початок скринінгу українського законодавства. Це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія просуває процес приєднання України, а також забезпечення коштів для відновлення, реконструкції та реформування країни.

«Шановний Володимире, наші серця з вашими солдатами на передовій. Збереження віри в майбутнє ЄС додасть їм сили», — зазначила президентка Єврокомісії.


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