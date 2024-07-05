Економіка

Зеленський анонсував “зміни до законодавства” в умовах дефіциту електроенергії
5 Липня 2024 21:12
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електроенергія
Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Найближчим часом представники влади мають представити суспільству пропозиції щодо підтримки людей та компаній в умовах великого дефіциту електрики.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

“Узяв участь у роботі Конгресу місцевої та регіональної влади України. Були урядовці, представники різних органів центральної влади. Найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики”, — сказав президент.

Глава держави зазначив, що вже підготовлені та будуть проголосовані зміни до законодавства.

Він також наголосив, що уряд ухвалив нові рішення, зокрема нові кредитні програми, що включають повністю безвідсоткові кредити для громадян та вигідні кредити для бізнесу, які мають запрацювати найближчим часом.

Крім цього, президент додав, що Україна зосереджена на переговорах із європейськими партнерами для збільшення обсягу імпорту електрики.


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