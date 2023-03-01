Політика

Зеленського запросили на саміт НАТО

1 Березня 2023 10:17
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саміт, україна, нато

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні.

Повідомляє “Європейська правда” з посиланням на інтерв’ю Генсека Альянсу LRT.

“Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває в розпалі війни”, – зауважив генеральний секретар.

Тоді посол сказав, що Україна очікує на запрошення.

З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО.


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