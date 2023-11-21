Політика

Зеленські разом із Санду вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

21 Листопада 2023 10:36
читать на русском →
майдан

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

У заході також узяла участь Президентка Республіки Молдова Мая Санду.

Як повідомили в Офісі президента, Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Присутні також віддали шану пам’яті полеглих активістів біля їхніх портретів.

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2023 10:51

Держдеп вніс у стоп-лист “м’ясника з Бучі”
21 Листопада 2023 11:55

Зросло число загиблих і постраждалих у Селидовому
21 Листопада 2023 10:20

Під обстріл попала шахта ДП “Селидіввугілля”: є значні руйнування, загинула людина
21 Листопада 2023 10:03

Постачання снарядів США Україні знизилося на 30%
21 Листопада 2023 09:26

Зранку окупанти обстріляли Козачу Лопань. Одна людина загинула
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки