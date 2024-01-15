Збиття російського А-50 стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення — ЗМІ

Збиття російського А-50 у небі над Азовським морем у неділю, 14 січня, стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення.

Про це повідомляє Defense Express.

Як зазначає видання, до цього знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення вважалося неможливим, оскільки ці літальні апарати намагаються уникати переднього краю лінії фронту та тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника. Крім того, від нападу винищувачів їх захищає супровід, при цьому сам літак ДРЛВ й буде їх наводити на літаки противника.

«Ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення й ЗСУ вкотре здійснили те, що вважалось неможливим й ніхто ніколи не робив», — зазначають автори статті.