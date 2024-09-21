Економіка

Збитки внаслідок привласнення українського зерна Росією складають понад 30 млрд грн
21 Вересня 2024 18:00
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зерно
Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects / Скріншот трансляції

Фактично росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects.

Ми виділили два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди». До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

За його словами, відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це і «Шахеди», і «Іскандери», і ракети тактичної авіації, і ракети морського та наземного базування.

Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом російської федерації.

Як зазначив Юрій Бєлоусов, росія намагається позбавити українців засобів до існування. Вони намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити.

Він додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно.


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