Збитки внаслідок привласнення українського зерна Росією складають понад 30 млрд грн

Фактично росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects.

Ми виділили два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди». До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

За його словами, відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це і «Шахеди», і «Іскандери», і ракети тактичної авіації, і ракети морського та наземного базування.

Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом російської федерації.

Як зазначив Юрій Бєлоусов, росія намагається позбавити українців засобів до існування. Вони намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити.

Він додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.