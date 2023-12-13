Збиті ракети і дрони: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки окупантів

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про наслідки нічної повітряної атаки РФ по Україні. Українським силам ППО вдалось збити всі ракети і и дрони-камікадзе.

Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків.