Збиралися напасти на Москву, – Небензя видав чергове виправдання війні

Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту та зберегти первісні максималістські цілі Путіна.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Постійний представник Росії в Раді Безпеки ООН Василь Небензя відповів на пропозиції України щодо проведення мирного саміту 13 січня серією неправдивих тверджень, в яких Україну представили як агресора, який, до смішного, «збирався напасти на Москву».

Небензя заявив що війна Росії в Україні припиниться лише тоді, «коли загроза Росії перестане виходити з території України» і коли припиниться «дискримінація російськомовного населення» в Україні. Заяви Кремля про дискримінацію російськомовних в Україні є давньою інформаційною операцією, спрямованою на виправдання вторгнення Росії в Україну.

Небензя повторив наратив Кремля про те, що відмова України визнати незаконну анексію Росією окупованих українських територій та відносини із Заходом загрожують Росії, і стверджував, що українські зв’язки із Заходом, а не вторгнення та окупація Росією України підривають суверенітет і культуру України. ідентичність.

Небензя стверджував, що Україна не зацікавлена ​​в переговорах і є не більш ніж воєнізованою компанією НАТО — обидва давні твердження, що Кремль має намір делегітимізувати Україну як незалежного гравця та перекласти відповідальність за переговори на західних чиновників, на яких, ймовірно, Кремль вважає, що Росія може чинити тиск на переважні поступки.

Небензя стверджував, що якщо Кремль не зможе досягти своїх максималістських цілей переговорами, то досягне їх військовим шляхом.