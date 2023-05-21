Зброю нададуть всі, – Зеленський про результати зустрічі G7

Президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для журналістів у Японії. Під час неї він зробив чимало важливих заяв, зокрема, стосовно військової допомоги від партнерів за результатами зустрічей зі главами різних держав.

У неділю, 21 травня, після перемовин зі світовими лідерами в рамках саміту країн G7 глава нашої держави поспілкувався з журналістами в Хіросімі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

ласне, Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, які країни нам передадуть зброю, констатував, що “нам дадуть зброю всі”. Однак, за його словами, немає сенсу про це говорити більш детально тому, що “поки нічого немає”.

Разом з тим, очевидно, у пріоритеті зараз перемовини щодо надання українським захисникам артилерії. Та на порядку денному – багатоцільові американські винищувачі F-16 для українських льотчиків.

“Я впевнений (у передачі F-16 – ред), тому що в нас є розуміння, з якими державами ми працюємо. Я впевнений у цьому, адже вже розблокувався механізм щодо навчання на F-16. Тобто у нас будуть літаки. Я не можу сказати скільки. Це не секрет – я дійсно не можу це сказати”, – прокоментував президент.

Окрім того, він наголосив на тому, що Київ довго працював над тим, аби “посилити небо” не лише за допомогою систем ППО, а й – авіації від союзів. Український лідер подякував США та іншим партнерам за кроки в цьому напрямку.

“Сьогодні відкрита для нас місія тренування (українських пілотів на F-16 – ред) – це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб люди (інструктори – ред) були з досвідом, аби скоротити процес навчання”, – сказав Зеленський.