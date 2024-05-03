Збірна України з хокею виграла ЧС-2024 у дивізіоні ІВ

Збірна України з хокею обіграли Литву з рахунком 4:1 та стала переможцем у Дивізіоні ІВ.
У перших чотирьох матчах команда Дмитра Христича здобула чотири перемоги із загальним рахунком 27:1 та була лідером таблиці перед заключним туром, повідомляє “Суспільне”.
В останньому поєдинку світової першості Україна зустрічалась з господарем змагань — Литвою, що також набрала 12 очок у чотирьох зустрічах. У матчі Литва — Україна вирішувалась доля єдиної путівки у дивізіон ІА — переможець гри здобував підвищення у класі.
Завдяки цій перемозі збірна України посіла перше в Дивізіоні ІВ та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону ІА (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.
Дивізіон IB: підсумкова турнірна таблиця
- Україна — 15 очок (5 матчів), 31:2 (різниця голів) — підвищення у класі
- Литва — 12 (5), 16:7
- Естонія — 8 (5), 11:20
- Китай — 6 (5), 11:16
- Іспанія — 4 (5), 6:20
- Нідерланди — 0 (5), 4:14 — пониження у класі