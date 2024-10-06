Збірна Україна виборола бронзові медалі на Чемпіонаті світу з футзалу

Збірна України здобула перемогу над Францією у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024. Рахунок 7:1 на користь підопічних Олександра Косенко.

На 10-й хвилині Україна відкрила рахунок: “синьо-жовті” вдало зіграли на перехоплення, Ігор Корсун віддав передачу на Ігоря Чернявського, який замкнув передачу.

На початку другого тайму “синьо-жовті” змогли збільшити перевагу до двох м’ячів. Даниїл Абакшин віддав передачу на хід Семенченку, який віддав передачу на голову Михайлу Зваричу.

Однак вже через хвилину французи змогли відіграти удар: Сухов вийшов з воріт на перехоплення м’яча, однак Гіріо асистував Саадауї, що відправив м’яч у пусті ворота.

На 27-й хвилині Євгеній Жук отримав пас від Назара Шведа, з розвороту пробив поміж кількох французів під дальню стійку. А менше ніж через хвилину футзаліст оформив дубль: Мельник пробив по воротах, голкіпер потягнув м’яч, але не зміг його зафіксувати і Жук зіграв на добиванні.

За 12 хвилин до завершення поєдинку Франція вивела на майданчик п’ятого польового гравця, чим збільшила тиск біля воріт “синьо-жовтих”. Однак вже через хвилину Україна змогла скористатись відсутністю воротаря: Сухов віддав результативну передачу на Абакшина.

Франція продовжила загострювати ситуацію біля воріт України, Сухов виконав три сейви поспіль. На 30-й хвилині Абакшин вибив м’яч зі штрафного майданчика, який у підсумку опинився у воротах французів.

Ще через три хвилини Абакшин оформив хеттрик. Третій м’яч Даниїл забив за схожим сценарієм — перехопив м’яч після атаки Франції, обіграв Мухудіна та відправив м’яч у ворота.

Обігравши французів 7:1, Україна здобула перші в історії медалі чемпіонату світу з футзалу — “бронзу”.

Нагадаємо, на груповому етапі синьо-жовті спочатку поступилися Аргентині — 1:7, а потім двічі впевнено перемогли — Анголу (7:2) та Афганістан (4:1). Згодом у матчі з Нідерландами (3:1) наша команда виборола путівку до 1/4 фіналу, а там ефектно здолала Венесуелу (9:4). Нарешті в півфіналі Україна дала справжній бій п’ятиразовому чемпіону світу — Бразилії, але пройти її, на жаль, не вдалося — 2:3.