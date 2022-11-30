Збірна Австралії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2022

Футболісти збірної Австралії з рахунком 1:0 виграли у Данії у третьому турі чемпіонату світу у Катарі.

На 60-й хвилині зустрічі в Ель Вакра гол провів Метью Лекі.

В іншому матчі групи D в Ель-Раяні Франція, яка раніше забезпечила собі місце серед учасників 1/8 фіналу, зіграла внічию з Тунісом – 1:1. На 58-й хвилині точний удар завдав Вахбі Хазрі, на 90+8 гол у відповідь провів француз Антуан Грізманн.

Підсумкова таблиця групи виглядає так: 1.Франція – 7 очок, 2.Австралія – 6, 3.Туніс – 2, 4.Данія – 1.

Таким чином, Австралія слідом за Францією завоювала путівку до плей-офф.