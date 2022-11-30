Спорт

Збірна Австралії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2022

30 Листопада 2022 19:24
23
мундіаль

Футболісти збірної Австралії з рахунком 1:0 виграли у Данії у третьому турі чемпіонату світу у Катарі.

На 60-й хвилині зустрічі в Ель Вакра гол провів Метью Лекі.

В іншому матчі групи D в Ель-Раяні Франція, яка раніше забезпечила собі місце серед учасників 1/8 фіналу, зіграла внічию з Тунісом – 1:1. На 58-й хвилині точний удар завдав Вахбі Хазрі, на 90+8 гол у відповідь провів француз Антуан Грізманн.

Підсумкова таблиця групи виглядає так: 1.Франція – 7 очок, 2.Австралія – 6, 3.Туніс – 2, 4.Данія – 1.

Таким чином, Австралія слідом за Францією завоювала путівку до плей-офф.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Листопада 2022 20:26
30

Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
30 Листопада 2022 21:40
13

Перша партія “шахедів” у Росії, ймовірно, закінчилася – Юрій Ігнат
30 Листопада 2022 20:10
22

CNN: США можуть оголосити “ЧВК Вагнера” ​​терористичною організацією
30 Листопада 2022 18:52
21

Україна посилить безпеку своїх посольств
30 Листопада 2022 18:19
63

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
усі думки