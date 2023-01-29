Збільшення допомоги Україні пов’язане з занепокоєнням щодо затягування війни, – WSJ

За рішенням різко збільшити військову допомогу Заходу Україні криється занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії.

Це занепокоєння свідчить про те, що Україні потрібна потужна західна зброя — основні бойові танки, інша бронетехніка та більше систем протиповітряної оборони — щоб невдовзі посилити імпульс, досягнутий у наступальних успіхах навколо Києва, Харкова та Херсона минулого року, пише The Wall Street Journal.

Це контрастує з настроями, які були широко поширені минулої весни, коли російські війська відступали з Києва. Оскільки початковий військовий план російського президента Володимира Путіна зазнав невдачі, західні уряди того часу сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.

Офіційні особи в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і військові засоби у війну, може взяти верх у будь-якій тривалій війні на виснаження. Тому краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни та перевищити здатність Росії воювати.

Натомість Росія планує розпочати новий наступ найближчими місяцями, залучивши краще навчених військовозобов’язаних, які поповнять ряди і готові до важких боїв.

Останніми днями зміни в мисленні Заходу щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявились у рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну основні бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою та системами протиповітряної оборони ця зброя розроблена, щоб допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й надати Києву засоби для подальших вторгнень на контрольовану Росією територію, поставивши його в кращу позицію для ведення переговорів.