Суспільство

Збільшення допомоги Україні пов’язане з занепокоєнням щодо затягування війни, – WSJ

29 Січня 2023 20:27
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війна, зброя

За рішенням різко збільшити військову допомогу Заходу Україні криється занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії. 

Це занепокоєння свідчить про те, що Україні потрібна потужна західна зброя — основні бойові танки, інша бронетехніка та більше систем протиповітряної оборони — щоб невдовзі посилити імпульс, досягнутий у наступальних успіхах навколо Києва, Харкова та Херсона минулого року, пише The Wall Street Journal.

Це контрастує з настроями, які були широко поширені минулої весни, коли російські війська відступали з Києва. Оскільки початковий військовий план російського президента Володимира Путіна зазнав невдачі, західні уряди того часу сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.

Офіційні особи в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і військові засоби у війну, може взяти верх у будь-якій тривалій війні на виснаження. Тому краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни та перевищити здатність Росії воювати.

Натомість Росія планує розпочати новий наступ найближчими місяцями, залучивши краще навчених військовозобов’язаних, які поповнять ряди і готові до важких боїв.

Останніми днями зміни в мисленні Заходу щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявились у рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну основні бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою та системами протиповітряної оборони ця зброя розроблена, щоб допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й надати Києву засоби для подальших вторгнень на контрольовану Росією територію, поставивши його в кращу позицію для ведення переговорів.


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