Збій в роботі “ПриватБанку”: що кажуть в установі

У суботу, 29 квітня, у роботі державного “ПриватБанку” стався збій: у користувачів виникли труднощі під час сплати банківськими картками, а також під час зняття готівки в банкоматах.

Про це повідомив співзасновник віртуального monobank Олег Гороховский у Telegram, а пізніше підтвердила пресслужба “ПриватБанку” у Facebook.

“Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах “Привату”, при знятті готівки в банкоматах “Привату”, при p2p на “Приват”. Мабуть, збій у “ПриватБанку”, – наголосив Гороховський.

У пресслужбі “ПриватБанку” підтвердили наявність технічного збою й перепросили за незручності.

“Друзі, нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками. Наразі лише частина транзакцій охоплені цим збоєм. Усі залучені IT-фахівці працюють над відновленням роботи мережі безготівкових розрахунків”, – ідеться в повідомленні.

Прессекретар “ПриватБанку” Олег Серга у коментарі “Суспільному” заявив, що на боці банку технічної проблеми немає – найімовірніше, на його думку, проблема на боці платіжних систем.

За його словами, не працюють термінали не лише “ПриватБанку”, а й інших банків.

“Є багато скарг на Mastercard, зараз ми розбираємося й контактуємо, щоб зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією”, – сказав Серга.

У коментарі “Укрінформу” він уточнив, що проблеми, які виникли з безготівковими розрахунками, планують усунути протягом кількох годин.

Він відкинув версію, що збій стався через атаку хакерів.

“Ми бачимо проблему, вона досить складна, там є причини, пов’язані з роботою платіжних систем, співпало кілька факторів”, – сказав речник банку.

За його словами, якщо кошти з карток спишуть, але оплата за товар не пройшла, то згодом кошти повернуть.