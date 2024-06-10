Заяву «кадирівців» про захоплення села Рижівка спростували

У селі Рижівка на Сумщині, про захоплення якого заявив Рамзан Кадиров, немає окупантів.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко.

З його слів, наразі це село є безпосередньою лінією зіткнення або сірою зоною.

“Там є ліси, є річка, це полегшує захід на цю територію ДРГ. Це час від часу відбувається. Зйомки, які ми бачили, не відповідають дійсності, тому що там немає певних будівель, також немає такої річки, яку ми бачили на фотографіях”, – сказав Зарко щодо поширеного “ахметівцями” відео.

Він також припустив, що відео кадирівців є, можливо, відповіддю на попередню заяву РДК про захоплення Тьоткіно, село в прикордонні Курської області.