Заявляв, що пасажирський літак Азербайджану збила РФ: прокремлівського політолога Маркова записали в іноагенти

Міністерство юстиції Росії оголосило іноземним агентом колишнього депутата Держдуми Сергія Маркова — політолога, відомого своєю підтримкою політики Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Марков регулярно виступав на пропагандистських ток-шоу, однак останнім часом зазнавав критики з боку російських z-блогерів через участь у форумі, де виступав президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він публічно підтримував азербайджанську владу під час загострення відносин з Росією.

Зокрема, політолог визнав, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який розбився біля Актау 25 грудня 2024 року, був збитий російською стороною. На борту літака перебували 67 людей, з них вижило 29. На думку Маркова, саме ця трагедія стала причиною погіршення відносин між Москвою та Баку.

У Мін’юсті РФ пояснили рішення тим, що Марков співпрацював із матеріалами іноагентів, поширював їхні заяви та «розповсюджував недостовірну інформацію» про дії російської влади.

Сам політолог заявив, що вважає ситуацію помилкою та наклепом

“Мені здається, що це наклеп якийсь, тому що, ну, по-перше, я не іноагент, по-друге, у мене ніяких не було контактів. Ну іноді якось можу помилитися. Мені про це нічого не відомо”, — заявив він.