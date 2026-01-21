Завтра Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним у Москві

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив, що в четвер вирушить до Москви та зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним. За його словами, ініціатива проведення цієї зустрічі надійшла з російської сторони.

Як повідомляє Reuters, Стівен Віткофф заявив в інтерв’ю CNBC, що поїде до Москви разом із зятем президента США Джаредом Кушнером і проведе зустріч із Володимиром Путіним. «Ми маємо поїхати і зустрітися з ним у четвер», — сказав Віткофф, додавши, що саме російська сторона запросила цю зустріч.

У Кремлі минулого тижня заявили, що готуються прийняти Віткоффа та Джареда Кушнера в Москві для мирних переговорів щодо України, однак конкретні дати тоді не були визначені.

Відповідаючи на запитання, чи приєднається Путін до так званої Ради миру Трампа, Віткофф сказав «я думаю, що так», і повторив, що відповідне запрошення було направлене російському лідеру.

Водночас головний переговорник України Рустем Умєров минулого тижня повідомив, що переговори з представниками США щодо врегулювання війни, яка триває майже чотири роки, продовжаться цього тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.