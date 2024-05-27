Завтра відключень світла не прогнозують, – Укренерго

В “Укренерго” не прогнозують відключення світла на 28 травня.
Про це повідомила пресслужба держкомпанії
Там зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.
В “Укренерго” не прогнозують відключення світла на 28 травня.
Про це повідомила пресслужба держкомпанії
Там зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter