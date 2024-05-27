Економіка

Завтра відключень світла не прогнозують, – Укренерго

27 Травня 2024 18:56
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електроенергія
Ілюстративне фото / УНІАН

В “Укренерго” не прогнозують відключення світла на 28 травня.

Про це повідомила пресслужба держкомпанії

Там зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.


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