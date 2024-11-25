Росіяни почали запускати БПЛА вдень: Повітряні Сили змінюють формат подачі інформації

У ніч на 25 листопада 2024 року росіяни вчергове атакували Україну ударними БпЛА.

Загалом Повітряні Сили виявили 145 ворожих безпілотників.

“Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.

71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Протягом дня (минулої доби) 24 листопада ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.