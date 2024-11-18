Завтра в Україні очікується потеплішання

У вівторок, 19 листопада, в Україні прогнозується комфортна погода без опадів, але незабаром очікується похолодання і мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вівторок буде сухим по всій території країни. Денна температура коливатиметься від +4 до +7 °C, на півдні буде тепліше — від +7 до +12 °C, а в Криму до +14 °C.

У Києві 19 листопада прогнозується ясна погода без опадів із температурою до +7 °C, а 20 листопада — до +11 °C.

У середу, 20 листопада, опади очікуються лише в західних областях, а температура зросте до +8…+15 °C, за винятком заходу та північного сходу, де буде +7…9 °C.

Діденко зазначає, що погіршення погоди в Києві очікується з 21 листопада: прогнозується дощ, що переходить у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер і похолодання.