Суспільство

Завтра очікується суха та сонячна погода
13 Серпня 2024 21:52
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Національний природний парк "Слобожанський"

У середу, 14 серпня, в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; на Закарпатті та в південній частині вночі 12-17° (на узбережжі морів до 21°), вдень 26-31°.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

У четвер, 15 серпня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний із переходом у західних областях на південно-східний, 3-8 м/с.

Температура на Закарпатті та в південній частині країни вночі 15-20°, вдень 27-32°, на решті території вночі 10-15°, вдень 24-29°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.


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