У Курській області кількість північнокорейських військових збільшилася до 11 тисяч, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на території Курської області вже знаходяться 11 тисяч військових із Північної Кореї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Була сьогодні окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль”, – заявив Зеленський.

Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем “санітарну зону” біля кордону.