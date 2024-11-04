Економіка

“Тисячу Зеленського” можна буде отримати не лише через “Дію”
4 Листопада 2024 18:20
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єПідтримка
Банкнота 1000 гривень / Фото: НБУ

Українці, які не мають доступу до застосунку “Дія”, зможуть отримати тисячу гривень через відділення Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у відповідь на запит УНН.

Механізм отримання коштів через Укрпошту розробляється для зручності тих, хто не має смартфонів або доступу до Дії. Кошти єПідтримки не будуть оподатковуватися, зазначили у відомстві.

Програма єПідтримка має бути універсальною, щоб кошти могли отримати всі категорії громадян по всій країні. За словами представників Мінекономіки, виняток становитимуть лише громадяни, які виїхали за кордон.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 25 жовтня.

За його словами, ці гроші також можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки, культурні послуги та донати для війська.


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