Суспільство

Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
4 Листопада 2024 20:08
читать на русском →
кабмін, мсек, реформа
Ілюстративне фото / Суспільне

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроєкт, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як пояснив нардеп Тарас Мельничук, законопроект спрямований на “створення нормативно-правових засад щодо зміни підходів до проведення оцінки визначення потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні”.

Так, пропонується: 

  • замінити застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх на оцінювання повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень;
  • встановити, що оцінка повсякденного функціонування особи відбувається відповідними експертними комісіями, які формують у закладах охорони здоров’я;
  • закріпити перелік функцій експертних комісій, та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження тощо;
  • встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності;
  • встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи, зокрема результат оцінювання повсякденного функціонування особи, індивідуальний план надання соціальних послуг, індивідуальна освітня траєкторія й індивідуальний план працевлаштування.

Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Листопада 2024 21:22

У Курській області кількість північнокорейських військових збільшилася до 11 тисяч, – Зеленський
4 Листопада 2024 20:39

Німеччина надає Україні 200 млн євро зимової допомоги
4 Листопада 2024 20:08

Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
4 Листопада 2024 19:14

The Korea Herald: Росія платитиме військовим із КНДР по 2000 доларів на місяць
4 Листопада 2024 18:34

Поліція показала відео моменту удару РФ по супермаркету у Харкові 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки