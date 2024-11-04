Кабмін подав у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроєкт, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як пояснив нардеп Тарас Мельничук, законопроект спрямований на “створення нормативно-правових засад щодо зміни підходів до проведення оцінки визначення потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні”.

Так, пропонується: