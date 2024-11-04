В Україні випробували нові керовані боєприпаси для дронів

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості разом із Brave1 та Міністерство цифрової трансформації протестували нові керовані боєприпаси для дронів.

Про це інформує радник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ігор Федірко.

“Майже всі виробники дронів та боєприпасів для БПЛА сьогодні активно працюють над керованими боєприпасами, кожен — із власним підходом. Серед технологій управління: оптичні, лазерні, тепловізійні та навіть оптоволоконні канали передачі даних, дротові, gps, комбіновані системи. Розробки орієнтовані на підвищення влучності та ефективності, що в підсумку знижує витрати на боєприпаси та вибухові речовини”, – зазначив Федірко.

Однак, за його словами, навіть найкращі зразки іноді показують значну похибку, як для керованих боєприпасів.

Радник підкреслює, що виробників варто стимулювати продовжувати розробки, щоб зрештою досягти влучності 90% у площу 2х2 метри.

Збільшувати влучність боєприпасів важливо, це дає можливість менше зависати в повітрі та швидше відпрацьовувати по цілі.