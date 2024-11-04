За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила понад 170 ворожих дронів

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 177 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Зокрема, знищено:
- БпЛА Shahed-131/136 — 139 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
- БпЛА Zala — 13 од.;
- БпЛА Supercam — 8 од.;
- БпЛА “Ланцет” — 7 од.;
- БпЛА “Молнія” — 2 од.
- БпЛА “Привіт82” — 1 од.
Загалом за попередній місяць (жовтень) розрахунки ППО у складі підрозділів Сухопутних військ знищили 729 БПЛА, 464 з яких — Shahed-131/136.