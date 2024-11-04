Суспільство

За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила понад 170 ворожих дронів
4 Листопада 2024 21:09
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війна, ппо
Зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" / Фото: ЗСУ

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 177 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Зокрема, знищено:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 139 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
  • БпЛА Zala — 13 од.;
  • БпЛА Supercam — 8 од.;
  • БпЛА “Ланцет” — 7 од.;
  • БпЛА “Молнія” — 2 од.
  • БпЛА “Привіт82” — 1 од.

Загалом за попередній місяць (жовтень) розрахунки ППО у складі підрозділів Сухопутних військ знищили 729 БПЛА, 464 з яких — Shahed-131/136.


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