Економіка

“Арабське” вершкове масло, що поставляється в РФ, виявилося українським
4 Листопада 2024 19:02
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росія
Вершкове масло бренду "Ферма" для Ізраїльського ринку / Фото з соцмереж

Об’єднані Арабські Емірати почали експортувати в Росію вершкове масло, повідомляє РБК із посиланням на Россільгоспнагляд.

Поставки почалися 18 жовтня 2024 року. Відтоді станом на 2 листопада з ОАЕ в Росію ввезли 90 тонн вершкового масла.

Згодом в мережі почали з’являтися відео з цим “арабським” вершковим маслом і виявилось, що воно українське. У соцмережах пишуть, що масло бренда “Ферма” постачають в Ізраїль і арабські країни, а в Росію його перепродають.

Вершкове масло в Росії стало одним із продуктів, що найбільше подорожчали з початку 2024 року. У середньому масло в роздробі, за даними Росстату, до 28 жовтня подорожчало на 25,7%. На цьому тлі з магазинів Росії почали красти масло.


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