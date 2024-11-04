“Арабське” вершкове масло, що поставляється в РФ, виявилося українським

Об’єднані Арабські Емірати почали експортувати в Росію вершкове масло, повідомляє РБК із посиланням на Россільгоспнагляд.

Поставки почалися 18 жовтня 2024 року. Відтоді станом на 2 листопада з ОАЕ в Росію ввезли 90 тонн вершкового масла.

Згодом в мережі почали з’являтися відео з цим “арабським” вершковим маслом і виявилось, що воно українське. У соцмережах пишуть, що масло бренда “Ферма” постачають в Ізраїль і арабські країни, а в Росію його перепродають.

"Арабское" сливочное масло поставляемое оркам – оказалось украинским

pic.twitter.com/ANZzTV7OQn — распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 4, 2024

Вершкове масло в Росії стало одним із продуктів, що найбільше подорожчали з початку 2024 року. У середньому масло в роздробі, за даними Росстату, до 28 жовтня подорожчало на 25,7%. На цьому тлі з магазинів Росії почали красти масло.