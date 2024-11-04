У Резерв+ почали тестувати онлайн-відстрочку

Сьогодні, 4 листопада, Міноборони розпочало бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко.

“Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі — люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово”, – повідомила Черногоренко.

Ті, хто вже має відстрочку не зможуть оформити її у цифровому форматі до моменту завершення дії чинної, адже не може бути двох активних відстрочок.