Політика

The Korea Herald: Росія платитиме військовим із КНДР по 2000 доларів на місяць
4 Листопада 2024 19:14
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війна, кндр, росія
Північнокорейські спецпризначенці під час параду у Пхеньяні / Фото: KCTV

Росія платитиме північнокорейським солдатам, відправленим на війну проти України, дві тисячі доларів на місяць.

Про це пише The Korea Herald з посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї. 

За інформацією розвідки, на фронт буде перекинуто щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів. 

Крім військовослужбовців, у Росії перебувають близько чотирьох тисяч північнокорейських робітників. Їхня середня зарплата становить близько 800 доларів на місяць. 

Росія також може почати відправляти в КНДР рис, оскільки Північній Кореї не вистачає власного врожаю, зазначає The Korea Herald. Передбачається, що Москва може відправляти Пхеньяну до 600-700 тисяч тонн рису на рік, тоді як до цього КНДР отримувала 50-100 тисяч тонн.


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