The Korea Herald: Росія платитиме військовим із КНДР по 2000 доларів на місяць

Росія платитиме північнокорейським солдатам, відправленим на війну проти України, дві тисячі доларів на місяць.

Про це пише The Korea Herald з посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї.

За інформацією розвідки, на фронт буде перекинуто щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Крім військовослужбовців, у Росії перебувають близько чотирьох тисяч північнокорейських робітників. Їхня середня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

Росія також може почати відправляти в КНДР рис, оскільки Північній Кореї не вистачає власного врожаю, зазначає The Korea Herald. Передбачається, що Москва може відправляти Пхеньяну до 600-700 тисяч тонн рису на рік, тоді як до цього КНДР отримувала 50-100 тисяч тонн.