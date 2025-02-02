Кримінал

Завершено розслідування щодо катувань в’язнів працівниками виправної колонії на Полтавщині
2 Лютого 2025 12:56
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Розслідуванням встановлено, що службовці колонії систематично катували і знущалися із засуджених / Фото Офіс Генпрокурора
Розслідуванням встановлено, що службовці колонії систематично катували і знущалися із засуджених / Фото Офіс Генпрокурора

Завершено досудове розслідування стосовно п’яти працівників виправної колонії в Полтавській області, які катували засуджених. Слідство встановило, що службовці колонії систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до ув’язнених.

Зокрема, засуджених змушували виконувати принизливі дії, знімаючи це на відео для подальшого шантажу. В разі відмови від виконання вимог, до них застосовувався психологічний тиск, аби змусити підкоритися. Також в’язнів били руками, ногами, гумовими кийками та палицями, викручували їм руки, а також змушували лежати на мокрих поверхнях, по яких потім ходили.

У лютому 2022 року один із ув’язнених був катований протягом години, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, від яких він помер. Організатору катувань інкримінується нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини.

Підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування, та їм надано доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

Розслідування проводилось Державним бюро розслідувань.


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