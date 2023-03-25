Суспільство

Заважає роботі ЗСУ: в Міноборони закликали не висвітлювати тему контрнаступу

25 Березня 2023 17:49
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зсу, маляр, контрабанда

Заступниця міністра оборони закликає українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати.

“Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу”, – написала Маляр у Facebook.

Вона нагадала, що стратегічні військові плани і задуми в Україні мають право оприлюднювати три особи: Верховний Головнокомандувач (Президент), Міністр Оборони і Головнокомандувач.

Маляр закликає не задавати в ефірах питання експертам на кшталт “а як же там контрнаступ”, не писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани армії. Це все заважає ЗСУ.

“У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо”, – резюмувала вона.


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