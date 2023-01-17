Завали будинку в Дніпрі розібрано на 90%

Рятувальники вже розібрали 90% завалів зруйнованої росіянами багатоповерхівки у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Станом на ранок 17 січня кількість загиблих не збільшилася, проте побільшало поранених.
«Понад 63 години триває рятувальна операція в Дніпрі. На 90% розібрано уламки зруйнованого російською ракетою будинку», – повідомив Резніченко.
Станом на сьогодні:
- врятовано – 39 осіб;
- поранено – 79 осіб, з них 16 дітей;
- у лікарнях – 28 осіб, із них 10 у тяжкому стані;
- загинули – 40 людей;
- розшукуються – 25 мешканців будинку.
Росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Вщент зруйнований цілий під’їзд.
Удар було завдано ракетою Х-22.
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