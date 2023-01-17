Кримінал

Завали будинку в Дніпрі розібрано на 90% Рятувальники вже розібрали 90% завалів зруйнованої росіянами багатоповерхівки у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Станом на ранок 17 січня кількість загиблих не збільшилася, проте побільшало поранених. «Понад 63 години триває рятувальна операція в Дніпрі. На 90% розібрано уламки зруйнованого російською ракетою будинку», – повідомив Резніченко. Станом на сьогодні: врятовано – 39 осіб;

поранено – 79 осіб, з них 16 дітей;

у лікарнях – 28 осіб, із них 10 у тяжкому стані;

загинули – 40 людей;

розшукуються – 25 мешканців будинку. Росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Вщент зруйнований цілий під’їзд. Удар було завдано ракетою Х-22. Поділитися:



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