Кримінал

Завали будинку в Дніпрі розібрано на 90%

17 Січня 2023 08:25
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дніпро

Рятувальники вже розібрали 90% завалів зруйнованої росіянами багатоповерхівки у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Станом на ранок 17 січня кількість загиблих не збільшилася, проте побільшало поранених.

«Понад 63 години триває рятувальна операція в Дніпрі. На 90% розібрано уламки зруйнованого російською ракетою будинку», – повідомив Резніченко.

Станом на сьогодні:

  • врятовано – 39 осіб;
  • поранено – 79 осіб, з них 16 дітей;
  • у лікарнях – 28 осіб, із них 10 у тяжкому стані;
  • загинули – 40 людей;
  • розшукуються – 25 мешканців будинку.

Росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Вщент зруйнований цілий під’їзд.

Удар було завдано ракетою Х-22.


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