Економіка

Затверджено бюджет Харківської області на 2024 рік

23 Грудня 2023 14:22
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бюджет, харківська область

Під час чергової сесії Харківської обласної ради 23 грудня депутати ухвалили бюджет на 2024 рік.

Так, заплановані доходи й видатки у ньому становлять 4,9 млрд грн.

«Основні сили та ресурси спрямовуємо на підтримку тих, хто боронить Україну і наближає нашу спільну Перемогу. Обороноздатність – наш головний пріоритет. Зокрема, це програми підтримки наших захисників та захисниць, соціальний захист членів родин бійців та інше. Дуже важливі заходи!» – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також першочергово кошти спрямують на фінансування медицини, освіти, соціального захисту жителів Харківщини та відновлення цивільної інфраструктури.

Окрім того, з 1 січня 2024 року буде підвищено розмір мінімальної заробітної плати, який становитиме 7100 гривень, а з квітня – 8 тисяч.

«До місцевих бюджетів області буде спрямовано 200 мільйонів гривень у вигляді дотацій та субвенцій з державного бюджету. Дякую всьому депутатському корпусу та голові Харківської обласної ради Тетяні Єгоровій-Луценко за конструктив, плідну співпрацю на благо жителів області. Продовжуємо працювати далі!» – наголосив Олег Синєгубов.


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