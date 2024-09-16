Затриманий за підозрою в імовірній спробі замаху на Трампа підтримував Україну – СNN

Затриманий за підозрою в імовірній спробі замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут у соцмережах висловлював підтримку Україні після вторгнення РФ.

Про це пише CNN з посиланням на дописи Рута у соцмережах.

“Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день Х у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі, і що “нам потрібно спалити Кремль дотла””.

Деталі: У публікації йдеться про те, що Рут у Facebook закликав іноземців брати участь у війні (на боці України – ред.).

CNN пише, що чоловік називав себе “неофіційним зв’язковим” української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну.