Затриманих в Україні російських вчителів віддадуть під суд

На звільнених під час контрнаступу ЗСУ українських територіях було затримано російських вчителів, які приїхали викладати у школах України. Наразі їх судитимуть за кримінальною статтею про порушення законів та звичаїв війни, повідомила віце-прем’єр України Ірина Верещук.

“Вони скоїли злочин проти нашої держави. Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України та здійснювати тут заборонену законом діяльність”, – сказала Верещук, наголосивши, що тепер суд має призначити затриманим вчителям запобіжний захід.

За статтею про порушення законів та звичаїв війни передбачено покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Крім того, покарання за колабораційну діяльність мають зазнати і українські вчителі, які погодилися викладати за російською програмою, заявила віце-прем’єр. “Там серйозні терміни покарання, і я ще раз закликаю всіх педагогів на тимчасово окупованих територіях: у жодному разі не йти на співпрацю з ворогом та окупантом, якнайшвидше евакуюватися і тим самим зберегти своє життя та здоров’я”, – наголосила Верещук.

Верещук підкреслила, що українська влада не розглядатиме російських вчителів як полонених для обміну. “Як полонених їх ніхто не розглядатиме, тому що вони не комбатанти, Женевські конвенції не передбачають обмінів невійськовополонених”, – зазначила вона.

За словами віце-прем’єра, в Україні, як і раніше, знаходиться “певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно понесуть покарання”, якщо не покинуть ці райони.

Між тим, джерело російського “Комерсанту”, “близьке до Міносвіти”, повідомило, що “у регіоні не було російських вчителів, які могли бути притягнуті до будь-якої відповідальності”.