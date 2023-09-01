Затримано снайпера, який мав вбити командування бригад ЗСУ 9 травня

Служба безпеки затримала четвертого учасника групи, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

СБУ повідомляє, шо напередодні цього дня затримала двох організаторів, а згодом було викрито їхнього спільника, який під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

“Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним “Фантом”. Після серії затримань його поплічників він “заліг на дно” і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби “Вінторєз”. Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора”.

За інформацією СБУ, саме з такої гвинтівки “Фантом” мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Для цього російські “куратори” ворожого снайпера планували облаштувати для нього тайник із засобами ураження.

Після нейтралізації інших учасників групи на “Фантома” згодом знову вийшов представник ФСБ. Його новим завданням було корегування вогню по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем “Солнцепек”. Для збору розвідданих він намагався приховано використовувати своїх знайомих з фронтових районів.

Під час обшуків за місцем проживання в нього вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

СБУ додає, що чоловіку планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як держзради.