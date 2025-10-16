        Кримінал

        Затримано російського агента, який намагався підірвати авто військових ЗСУ на Харківщині

        Віктор Алєксєєв
        16 Жовтня 2025 10:00
        Зрадником виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей» / Фото СБУ
        Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу рашистів влаштувати теракт проти Сил оборони на півдні Харківщини. Про це повідомив офіційний представник Управління СБУ в Харківській областіі Владислав Абдула у Facebook.

        За результатами дій на випередження у Лозовій затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).

        Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.

        Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента, коли він намагався закласти вибухівку під військове авто.

        Як встановило розслідування, виконавцем замовлення рф виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

        За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.

        Під час обшуків у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

        Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

        Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.


