Засуджено агента ФСБ, який “вербував” співробітницю СБУ в Одесі

В Україні засуджено Олександра Суханова, який 2 травня 2014 року брав участь у заворушеннях в Одесі на боці “Антимайдану”, а потім як агент ФСБ Росії “Скіф” намагався втягнути співробітницю СБУ в мережу інформаторів на Одещині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, Одеська обласна прокуратура

У жовтні СБУ повідомляла про викриття “Скіфа”. За даними джерела УП, це Олександр Суханов, 1975 р.н. Тепер завдяки доказовій базі спецслужби він отримав реальний термін ув’язнення. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Засуджений є громадянином України, який на початку 1990-х років виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої “ПМР” (невизнаної “Придністровської молдавської республіки”).

Потім цей чоловік у складі російського загону спецпризначенців “Едельвейс” воював у Дагестані та Чечні.

У 2014 році зрадник прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь Росії, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році був завербований двома представниками місцевої “філії” ФСБ для виконання завдань російської спецслужби.

В Україні він намагався залучити місцевих представників силових відомств до складу ворожої групи. За задумом ФСБ Росії, вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України.

За даними прокуратури, в “зоні особливої уваги” ворога була інформація про осіб, причетних до агентурного апарату СБУ та правоохоронних органів України, які в тому числі діють на території так званої “ПМР”.

Розвіддані агент передавав своєму куратору – майору “міністерства державної безпеки ПМР”, який діяв в інтересах Російської Федерації.

На початку жовтня 2023 року контррозвідка Служби безпека розробила оперативну комбінацію та вивела “Скіфа” з території невизнаного Придністров’я.

Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта і затримати його на території регіону. Засудженого затримали після одержання імітаційних даних від нібито завербованого ним співробітника СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента “Скіфа” винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).