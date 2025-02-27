Кримінал

Заступник голови Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста: обставини ДТП
27 Лютого 2025 07:38
читать на русском →
Поліція на місці ДТП / Фото ілюстративне: ivan.marunych / Instagram
Поліція на місці ДТП / Фото ілюстративне: ivan.marunych / Instagram

26 лютого близько 18:00 години в Посад-Покровському сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 50-річний чоловік. За кермом автомобіля Renault Megan перебував заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомили в поліції Херсонщини.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт події.

“За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина. Наразі триває слідство, очікуємо на офіційні висновки правоохоронців”, – написав Прокудін.

За даними поліції, під час руху автодорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ водій Renault скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину. В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу дістав смертельні травми.

За фактом пригоди відкрите провадження статтею ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого”. Поліція шукає свідків.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Лютого 2025 08:52

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 атаки окупантів: яка ситуація на інших ділянках фронту
27 Лютого 2025 10:07

На Новопавлівському напрямку проведено перегрупування військ: Сирський назвав причину
27 Лютого 2025 09:48

Росія запустила по Україні 166 БпЛА: є наслідки в трьох областях
27 Лютого 2025 09:27

Віслюки, верблюди, коні: DeepState проаналізував зміни в логістиці окупантів в районі Покровська
27 Лютого 2025 08:27

Генштаб повідомив про знешкодження 1150 окупантів та низки техніки: втрати РФ за добу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки