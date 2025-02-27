Заступник голови Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста: обставини ДТП

26 лютого близько 18:00 години в Посад-Покровському сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 50-річний чоловік. За кермом автомобіля Renault Megan перебував заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомили в поліції Херсонщини.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт події.

“За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина. Наразі триває слідство, очікуємо на офіційні висновки правоохоронців”, – написав Прокудін.

За даними поліції, під час руху автодорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ водій Renault скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину. В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу дістав смертельні травми.

За фактом пригоди відкрите провадження статтею ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого”. Поліція шукає свідків.