Заступник голови Держдуми РФ отримав підозру від СБУ

На основі матеріалів СБУ слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику голови держдуми рф Олександру Бабакову. “Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії росії та голосував за «прийняття до складу рф» Херсонської та Запорізької областей”, – пояснили в СБУ.

Крім того, за даними відомства, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

“Нещодавно Служба безпеки провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів”, – нагадали в СБУ.

Наразі поплічнику путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).