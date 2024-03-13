Застосунок “Дія” відкриває свій код

Україна відкрила код мобільного застосунку «Дія». Відтепер розробники з усього світу зможуть проаналізувати архітектуру українського застосунку та створити на його основі свої сервіси. Влада запевняє, що дані українців у повній безпеці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку “Дії”, імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні», — зазначив Федоров.

За його словами, фахівці зможуть створити аналог «Дії» або інший застосунок, схожий на неї, але для цього потрібно буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті.

Для початку, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, Мінцифри додало документ Посвідчення водія та послугу Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними. Із часом послуг та документів буде більше. А ще кожен IT-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати зміни до «Дії».

«Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів», — підкреслив міністр.

Якщо IT-фахівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними, пояснив Федоров. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією.

«Відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL», — резюмував глава Мінцифри.