Техно

Застосунок “Дія” відкриває свій код

13 Березня 2024 20:38
читать на русском →
дія
Зображення з сайту opensource.diia

Україна відкрила код мобільного застосунку «Дія». Відтепер розробники з усього світу зможуть проаналізувати архітектуру українського застосунку та створити на його основі свої сервіси. Влада запевняє, що дані українців у повній безпеці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку “Дії”, імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні», — зазначив Федоров.

За його словами, фахівці зможуть створити аналог «Дії» або інший застосунок, схожий на неї, але для цього потрібно буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті.

Для початку, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, Мінцифри додало документ Посвідчення водія та послугу Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними. Із часом послуг та документів буде більше. А ще кожен IT-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати зміни до «Дії».

«Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів», — підкреслив міністр.

Якщо IT-фахівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними, пояснив Федоров. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією.

«Відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL», — резюмував глава Мінцифри.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Березня 2024 19:14

У Міноборони пояснило слова про плани мобілізувати 500 тисяч людей
13 Березня 2024 20:38

Застосунок “Дія” відкриває свій код
13 Березня 2024 20:11

Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках, – Генштаб
13 Березня 2024 20:03

Суд визнав нардепа Дубінського винним у правопорушенні, повʼязаним з корупцією
13 Березня 2024 19:26

Посли ЄС схвалили пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
усі думки