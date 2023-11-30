Політика

Засідання ОБСЄ проігнорували 13 з 31 члена НАТО через присутність Лаврова

30 Листопада 2023 21:58
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лавров, обсє

Засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка почалась у столиці Північної Македонії Скоп’є, через присутність Сергєя Лаврова проігнорували міністри 13 з 31 члена Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє УП.  

Процес бойкоту зустрічі ОБСЄ через участь російського міністра закордонних справ запустив демарш Дмитра Кулеби. Публічно його підтримали держави Балтії та Польща, які разом брали участь у зустрічі голів МЗС країн НАТО у Брюсселі.

“За даними “ЄвроПравди”, 13 з 31 держав-членів НАТО відмовилися від подорожі до Скоп’є і не сіли на чартер, що перевозив міністрів з однієї зустрічі на іншу”, – йдеться в матеріалі.

Але навіть ті міністри, які приїхали у Скоп’є, після спільної вечері, на якій Лаврова не було, вирішили не йти на саме засідання й лишили виступати замість себе заступників, помічників або й просто послів.

Це зокрема держсекретар Ентоні Блінкен та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який доручив виступ литовській дипломатці, послу Расі Остраускайте. Не з’явилися на події також очільник МЗС Британії, Канади, Італії, Польщі, Бельгії тощо.

Крім того, під час виступу Лаврова на засіданні Україна та представники ще кількох країн показово вийшли з зали. Голова російського МЗС відреагував на це нервовим “Leave me alone!”, тобто “залиште мене в спокої!”

Водночас окремо із Лавровим очікувано зустрілись угорський міністр Петер Сійярто, який закликав припинити постачати Україні зброю, а також глава МЗС Австрії Шалленберг, який провів зустріч на прохання ОБСЄ” та закликав “не боятися діалогу”.


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