Суспільство

Запрошення України в НАТО може стати ключовим чинником для завершення війни – Єрмак

28 Травня 2023 19:03
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нато, Єрмака

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ключовим чинником для завершення війни може стати запрошення України до Північноатлантичного альянсу. 

Про це він сказав у інтерв’ю “Голосу Америки“.

“Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни”, – сказав Єрмак.

За словами Єрмака, Росія має прийняти приєднання України до НАТО. 

“І вона нікуди не дінеться. Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну”, – зазначив глава Офісу президента. 

Єрмак також заявив, що вступ до НАТО – це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа”. 

“Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити”, – констатував глава Офісу президента.

Щодо гарантій безпеки Єрмак додав, що Україна потребує їх на шляху до членства в НАТО. “Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде”, – сказав він.


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